С Днем Победы поздравил ветерана мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Мэр краевой столицы наведался в гости к Леониду Баланде – ветерану Великой Отечественной войны. Сергей Кравчук пообщался с ним, поздравил с наступающим праздником и вручил подарки.

- Мы благодарны вам за то, что вы поставили точку здесь, на Дальнем Востоке, в окончании Второй мировой войны, разгромили милитаристскую Японию. Вы защищали своих близких, свою семью так же, как и сейчас наши солдаты защищают Россию. Мы живем в непростое время, и нашей задачей является, как у вас в 1945 году, – победить фашизм. Я горжусь, что в Хабаровске живут такие люди, как вы, – сказал Сергей Кравчук.

1 января Леонид Данилович отметил 96 день рождения. Он участвовал в разгроме милитаристской Японии, освобождал Корею и прошел всю Манчжурию. Во время войны он обслуживал правительственную связь, служил в 13-м отдельном линейном батальоне. После победы устроился на завод «Энергомаш» сначала мастером, потом технологом, а после и замом главного технолога. Здесь он проработал 48 лет. Выйдя на пенсию, все равно помогал родному предприятию.

Сейчас ветеран часто посещает различные мероприятия, любит гулять по городу. Леонида Баланду наградили орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Японией». Он говорит, что главное в жизни – это любовь к своей Родине. Пообещал ходить на парад до тех пор, пока есть силы.

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