Акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» начались в Магаданской области Фото: правительство Магаданской области

Совсем скоро вся страна отметит День Победы. В преддверии праздника в Магаданской области стартовали две традиционные акции: «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика».

Георгиевские ленточки, символ праздника и благодарности ветеранам, к своей одежде прикрепили сотрудники правительства во главе с губернатором Сергеем Носовым. До 9 мая волонтеры раздадут ленты всем желающим. Активисты будут работать в общественных местах области.

С 2018 года Колыма участвует в акции «Красная гвоздика». Она продлится до 22 июня. Во время нее можно купить значок с изображением цветка. Конкретной стоимости у него нет: он продается за ту сумму, которую даст покупатель. Деньги направят на благотворительность. Сотрудники министерств также приобрели значки.

- Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений» для оказания высокотехнологической медицинской помощи ветеранам не только Великой Отечественной войны, но и любых других боевых действий, в которых принимала участие наша страна, - рассказал Даниил Сомов, руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы».

Акция «Красная гвоздика» проводится в стране с 2016 года. В прошлые разы Магаданская область занимала лидирующие позиции в рейтинге регионов страны.

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