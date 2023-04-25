Четверть миллиона за месяц: менеджер магаданской фирмы обокрала работодателя

Сотрудница компании присвоила больше 250 тысяч рублей в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители общества с ограниченной ответственностью обратились в полицию с просьбой разобраться, куда пропала четверть миллиона рублей из бюджета компании. Во время одной из ревизий сотрудники организации обнаружили огромную недостачу. Когда правоохранители начали разбираться, в чем дело, оказалось, что деньги присвоила 31-летняя работница.

- Будучи менеджером по продажам, женщина с октября по ноябрь 2022 года получала деньги от клиентов за проданные товары и услуги, которые потом переводила на свой счет. На нее завели уголовное дело за присвоение средств. Подозреваемая не стала отрицать свою вину, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Максимально возможное наказание, которое грозит бывшей работнице компании, - шесть лет лишения свободы.

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