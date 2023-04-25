Гостья оказалась воровкой: девушка обокрала приятеля в Хабаровском крае

15-летняя девушка украла 30 тысяч рублей у знакомого в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель района имени Полины Осипенко пригласил в гости 15-летнюю знакомую. Девушка воспользовалась моментом, когда приятель ненадолго отвлекся. Она взяла его телефон и зашла в мобильный банкинг. Увидев на счету кругленькую сумму, гостья несколькими переводами отправила на свой счет 30 тысяч рублей. Она положила смартфон обратно, а когда приятель вернулся, сделала вид, что ничего не произошло. Позже кража вскрылась, и потерпевший обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

- В ходе расследования подсудимая вину признала, способствовала раскрытию преступления, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел дело и назначил девушке наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Она также должна вернуть украденные 30 тысяч рублей.

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