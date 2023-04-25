Чудом остался жив: мальчик попал под колеса иномарки в Хабаровске

Водитель сбил ребенка, выбежавшего на дорогу из-за стоящего автомобиля в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Девятилетний ребенок едва не погиб, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. Он вышел на проезжую часть и буквально сразу попал под колеса автомобиля.

Все произошло 24 апреля около 10:45 на Вяземской. На дороге было пусто, когда неожиданно на проезжую часть из-за припаркованного на обочине автомобиля выбежал мальчик. Он оказался прямо перед «Тойотой Аква», водитель которой не успел нажать на педаль тормоза и сбил ребенка.

- Мальчика забрали в больницу. Там у него диагностировали ушибы живота и бедер с обеих сторон. Ребенок сильно ударил левое колено, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Авария произошла в месте, где нет пешеходного перехода, но в зоне его видимости. 59-летний водитель в момент ДТП был трезв.

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