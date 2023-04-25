Сергей Кравчук поздравил участника Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, навесил участника Великой Отечественной войны Анатолия Александровича Красноногова в преддверии Дня Победы, чтобы поздравить его с наступающим праздником. Глава города поинтересовался, есть ли у ветерана какие-либо просьбы или потребности.

- Обо мне, как и о других участниках Великой Отечественной войны, беспокоятся. У меня двое детей, четверо внуков и правнуков. Они окружают меня вниманием, заботой, но приходят и соцработники, которые уже стали родными для меня. Всегда помогут, выполнят просьбы. Спасибо, что не забываете нас, спасибо за поздравления. Я, в свою очередь, тоже хочу пожелать вам счастливой и доброй жизни, - отметил Анатолий Красноногов.

Анатолий Красноногов служил в рядах Советской Армии с 1943 года. Он воевал в составе Первого Дальневосточного фронта, а после победы продолжил служить в Вооруженных силах. Анатолий Александрович участвовал в формировании батальона радиоэлектронной борьбы в 1963 году, а в 1972-м возглавил службу. На счету ветерана множество орденов, а также медали «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «За боевые заслуги».

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