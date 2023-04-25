Купил рыбу и попал под статью: остановка на трассе обернулась проблемами для жителя Хабаровского края

Мужчина пойдет под суд за покупку рыбы у уличных торговцев в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

До четырех лет колонии и штраф грозят 50-летнему жителю Ульчского района за покупку рыбы на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре.

В январе 2023 года мужчина ехал по дороге, когда заметил на обочине уличных торговцев. Он остановился, чтобы посмотреть товар. С машины торговали свежевыловленной рыбой. Оказалось, что в ассортименте торговцев был краснокнижный амурский осетр. Мужчина купил две целые рыбины и еще восемь частей тушек, после чего уехал.

По дороге домой автомобиль подозреваемого остановили сотрудники ГИБДД. Во время осмотра машины они нашли рыбу, вылов и торговля которой запрещены в России. Правоохранители изъяли деликатес, а на водителя завели уголовное дело. Собранные материалы с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Если мужчину признают виновным, его могут лишить свободы и оштрафовать на миллион рублей.

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