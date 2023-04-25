Тяжелые случаи отравления псевдо-черемшой зафиксированы в Хабаровске Фото: ККБ профессора Владимирцева

В Хабаровске начался сезон весенних дикоросов. На улицах города появились первые торговцы, в ассортименте которых как распространенные, так и редкие растения, которые можно купить с лотка по «вкусной» цене. Тем, кто не особо разбирается в видах дикоросов, приходится верить продавцам на слово и покупать товар на свой страх и риск. Ведь не вся зелень, растущая в дикой природе, безопасна для здоровья. Одна из таких коварных культур – чемерица, которую часто путают с черемшой.

В отличие от съедобной и полезной черемши, чемерица ядовита и при употреблении может даже привести к летальному исходу. Растение вызывает тяжелые симптомы отравления, шок и проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Именно с такими признаками в отделение неотложной кардиологии Краевой больницы профессора Владимирцева 21 апреля был доставлен 77-летний мужчина.

Врачам удалось выяснить, что за два часа до поступления в больницу пациент ел, как он думал, черемшу. Вот только растение оказалось чемерицей. Мужчина находился в шоковом состоянии, у него открылась рвота, появилась одышка. Медикам пришлось действовать быстро. Они промыли пенсионеру желудок и установили ему электрокардиостимулятор для поддержания ритма сердца. На данный момент пациенту ничего не угрожает.

Случаи отравления чемерицей в Хабаровске подтвердили и в краевом минздраве.

- На данный момент известно о подтверждении диагноза у одного пациента в Краевой больнице профессора Владимирцева и еще три случая в хабаровской больнице №10, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Самотохина, пресс-секретарь минздрава Хабаровского края.

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