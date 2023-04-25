Забил и отпинал до смерти: мужчина скончался после ссоры со знакомым на Колыме

Мужчина скончался от полученных ударов во время драки в Магаданской области Фото: Андрей АБРАМОВ

20 февраля 2023 года двое жителей поселка Палатка Хасынского района находились в квартире в доме на Ленина. Мужчины 37 и 47 лет выпивали, пока между ними не завязалась ссора. Младший начал бить знакомого, пока тот не упал на пол. Следом посыпались удары ногами. Лежащий мужчина получил множественные ушибы головы и тела.

- С тяжелыми травмами потерпевшего госпитализировали. У него диагностировали ушиб головного мозга. Врачи перевели пациента в реанимацию, но вскоре он скончался от полученных травм, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Во время расследования обвиняемый находился под стражей. На данный момент составлено обвинительное заключение и направлено прокурору для утверждения и передачи в суд.

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