Российские паспорта получили трое жителей ЛНР и ДНР в Хабаровском крае Фото: УМВД Хабаровского края

В Хабаровский край приехали трое жителей Мариуполя и города Ровеньки. В течение трех дней им оформили гражданство, и они получили российские паспорта. Мероприятие прошло в Советской Гавани.

- Участники торжественной церемонии присягнули на верность России, подтвердив свое намерение соблюдать Конституцию и закон, защищать свободу и независимость, быть верными стране, уважать ее культуру, историю и традиции. После чего замначальника отдела МВД России по Советско-Гаванскому району майор внутренней службы Сергей Аистов вручил заветные документы и экземпляры Конституции каждому участнику мероприятия, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Новых граждан России поздравили с важным событием, пожелали им крепкого здоровья и искренней любви к своей стране. Каждый получил памятку по профилактике онлайн-мошенничества. Новоиспеченные россияне поблагодарили полицейских за быстрое оформление документов и внимательное отношение. В конце мероприятия исполнили гимн РФ.

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