Работу маршрутов 28 и 107а возобновили в Хабаровске Фото: минтранс Хабаровского края

Автобусы №28 и №107а снова перевозят пассажиров в Хабаровске. О возобновлении их работы сообщает министерство транспорта региона.

Маршрут №28 уже вышел на линию, а №107а начнет перевозки с 26 апреля. По схеме «Автовокзал Хабаровск - Красная Речка - село Бычиха - село Казакевичево» поедут два транспортных средства. Они будут выполнять восемь рейсов в день. Посмотреть расписание можно на сайте минтранса Хабаровского края и автовокзала города.

Автобус №28 «Дворец профсоюзов - Дачи малого аэропорта» уже перевозит пассажиров. Выезжать от начальной остановки он будет в 7:37, 8:49, 10:01, 11:12, 12:22, 13:34, 14:46, 15:56, 17:10, 18:22, 19:33, 20:45 (в депо); от конечной: 8:13, 9:25, 10:37, 11:46, 12:58, 14:10, 15:22, 17:46, 18:58, 20:09.

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