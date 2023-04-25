Без дверей и окна в пленке: семью в ЕАО не переселили из аварийного жилья

Переехать из аварийного жилья семье помогает прокуратура ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В Еврейской автономной области прокуратура организовала прием граждан. С просьбой о помощи к специалистам обратилась жительница Облученского района. Женщина рассказала, что с маленькой дочкой живет в аварийном доме – таким его признали в 2014 году. Людей обещали переселить до конца 2020 года, но до сих пор у них нет нормального жилья.

- В данной квартире заявитель со своей дочерью не проживает, так как в квартире отсутствуют двери, окна затянуты полиэтиленовой пленкой, нарушена целостность потолка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

В итоге в ведомстве сделали вывод: проживание там семьи представляет угрозу для их жизни и здоровья. Районный прокурор подал иск в суд. Он потребовал, чтобы администрация предоставила семье нормальную квартиру, в которой можно жить, в черте Облучья. Иск пока рассматривается.

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