Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Хабаровском крае Фото: ВОД «Волонтеры Победы»

Хабаровский край 18-й год подряд участвует в Международной патриотической акции «Георгиевская ленточка». Она продлится в регионе до 9 мая. Ко Дню Победы волонтеры раздадут тысячи черно-оранжевых лент, которые считаются одним из основных символов Дня Победы. На территории края будет организовано больше 180 точек для раздачи атрибутов.

- Георгиевская ленточка - знак памяти о героях Великой Отечественной войны. Ее принято носить на груди в районе сердца, на плече или воротнике одежды, при условии, что она бережно подколота булавкой или приметана ниткой, - сказал Владислав Северин, глава хабаровского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Получить Георгиевскую ленточку могут все желающие. Адреса пунктов раздачи указаны на карте.

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