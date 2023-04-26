Территорию парка на стадионе имени Ленина обработают от клещей в Хабаровске

Хабаровчан просят временно отказаться от посещения парка на стадионе имени Ленина Фото: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

Жителей краевой столицы просят не посещать парковую зону на стадионе имени Ленина в ночь с 26 на 27 апреля. Территорию будут обрабатывать специальными препаратами от клещей.

- Распыление будет проходить методом холодного тумана с помощью специальной моторной техники. Для обработки территорий в Хабаровске используют сертифицированные химические средства, хорошо зарекомендовавшие себя в борьбе с клещами на Дальнем Востоке, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Распыление противоклещевых препаратов начнется в полночь и продлится до пяти утра. Чтобы не причинить вреда здоровью животных, хабаровчан просят еще несколько дней воздержаться от выгула собак на территории парка.

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