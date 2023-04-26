Ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске 29 апреля Фото: Правительство Хабаровского края

В грядущие выходные в Хабаровске откроется ярмарка выходного дня. Местные производители товаров и фермеры предложат жителям краевой столицы свою продукцию. Организуют торговлю традиционно у арены «Ерофей».

Уже с 29 апреля на прилавках будет представлена молочная, мясная и рыбная продукция, товары пчеловодства, овощи и фрукты. В настоящий момент заявки на участие подали уже 50 фермеров.

- В 2023 году запускаем еженедельные тематические программы, например, «День мороженого» и «Клубничный фест». Кроме того, продолжится лотерея с призом в 20 килограммов овощей, - сказал Константин Могильный, глава регионального центра инжиниринга Краевого сельхозфонда.

В этом году также пройдут мероприятия, которые хабаровчане оценили в прошлом сезоне. Среди них - «Медовый спас» и «День арбуза».

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