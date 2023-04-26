Работу общественного транспорта скорректируют в Хабаровске 1,8 и 9 мая

Корректировка расписания связана с праздниками, и с тем, что выходной с 8 января перенесли на 8 мая Фото: Администрация Хабаровска

Общественный транспорт на майские праздники в Хабаровске изменит расписание. Три дня ряд маршрутов будет выходить на линии позже, а заканчивать работу - раньше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Общественный транспорт на майские праздники в Хабаровске скорректирует работу 1, 8 и 9 числа. В эти дни автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию воскресного дня. Связано это не только с праздниками, но и с тем, что выходной с 8 января перенесли на 8 мая.

Информацию о транспортных средствах на маршрутах и прогноз их прибытия к определенной остановке можно получить на сайте «Транспорт27.рф». Также данные об автобусах, трамваях и троллейбусах есть в мобильных приложениях Go2bus. Уточнить информацию можно у диспетчера по круглосуточному телефону: 45-00-56.

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