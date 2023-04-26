Пять ТОСов создадут в Хабаровске в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская гордума утвердила границы пяти новых территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Они появятся в разных районах краевой столицы. Теперь жителям нужно только зарегистрировать ТОСы в комитетах по управлению районами. Всего в Хабаровске зарегистрировано уже 266 объединений.

- С 2020 года представители ТОСов участвуют в конкурсах грантов. За все время на реализацию проектов было привлечено около 80 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов, а также средств жителей города, - сказал Сергей Худенев, замначальника управления по связям с общественностью и работе с молодежью Хабаровска.

В 2023 году победителями городского конкурса ТОСов стали 27 проектов. Они получат гранты на сумму 10 миллионов рублей.

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