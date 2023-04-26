Пропавшего отца четырех детей почти два года ищут в Магаданской области Фото: СУ СК России Магаданской области

На Колыме следователи продолжают искать пропавшего в 2021 году мужчину. Хабибуллин Домир Аллямович с 3 по 10 августа ушел из дома по переулку Марчеканскому в Магадане и бесследно исчез. С тех пор о нем ничего не известно.

По факту пропажи мужчины завели уголовное дело по статье «Убийство».

Домиру Хабибуллину 60 лет. У него славянская внешность, худощавое телосложение. Рост мужчины - 180 сантиметров, короткая стрижка, седые волосы. Есть татуировка в виде буквы «Д». Она расположена на внешней стороне правой кисти около большого пальца.

В день ухода на мужчине были коричневая кожаная куртка, черные джинсы, черная кофта с V-образным вырезом и рисунком в виде ромба, черные кроссовки.

- В настоящее время следствием устанавливается местонахождение родственников мужчины с целью последующего отобрания образцов генетического материала и проведения судебных экспертиз. По имеющейся информации, мужчина приходится отцом четверым детям, связь с которыми в последние годы не поддерживал, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Всех, кто знает что-либо о пропаже мужчины, просят обратиться в следственное управление по телефонам 8 (4132) 608-653, 653-473, 609-212 или в дежурную часть ОМВД России по Магадану 8 (4132) 696-309, 696-301.

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