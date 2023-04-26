Операции по пересадке почки возобновляются в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровский край приехал Сергей Готье, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. На встрече с губернатором Михаилом Дегтяревым они обсудили развитие трансплантологии в крае.
Пересадкой органов в регионе не занимались с 2001 года. Два года назад, когда Сергей Готье был в Хабаровске, о возобновлении такой помощи они договорились с Михаилом Дегтяревым. Сейчас ее оказывает краевая клиническая больница имени Сергеева.
- Получены необходимые лицензии, открыто урологическое отделение, на базе которого осуществляется пересадка почек. Две операции успешно прошли в декабре 2022-го. В этом году планы грандиозные: запланировали провести не менее 30 операций, - сказал Михаил Дегтярев.
В начале этого года уже выполнили две операции. Сергей Готье отметил, что практику эту нужно продолжать. Стороны обсудили перспективы развития в этом направлении. Хроническая почечная недостаточность сейчас есть у 400 пациентов региона.
Следующий этап - запуск программы по пересадке печени и сердца. В больнице имени Сергеева уже внедряют необходимые технологии.
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