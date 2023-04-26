Операции по пересадке почки возобновляются в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровский край приехал Сергей Готье, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. На встрече с губернатором Михаилом Дегтяревым они обсудили развитие трансплантологии в крае.

Пересадкой органов в регионе не занимались с 2001 года. Два года назад, когда Сергей Готье был в Хабаровске, о возобновлении такой помощи они договорились с Михаилом Дегтяревым. Сейчас ее оказывает краевая клиническая больница имени Сергеева.

- Получены необходимые лицензии, открыто урологическое отделение, на базе которого осуществляется пересадка почек. Две операции успешно прошли в декабре 2022-го. В этом году планы грандиозные: запланировали провести не менее 30 операций, - сказал Михаил Дегтярев.

В начале этого года уже выполнили две операции. Сергей Готье отметил, что практику эту нужно продолжать. Стороны обсудили перспективы развития в этом направлении. Хроническая почечная недостаточность сейчас есть у 400 пациентов региона.

Следующий этап - запуск программы по пересадке печени и сердца. В больнице имени Сергеева уже внедряют необходимые технологии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.