Проблемы с ремонтом тротуара по Советской возникли в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана
В Биробиджане продолжается ремонт тротуаров. Работы идут по нескольким улицам: Советской, Димитрова, Ленина, проспекту 60-летия СССР. Здесь уже сняли старое покрытие, убрали бордюрный камень и засыпали пешеходные участки щебнем.
На улицы выехал Максим Семенов, мэр города. Он посмотрел, как идут работы и обсудил проблемы.
- Возникли некоторые сложности в районе дома №45 по улице Советской. Дом признан аварийным и на этой территории нельзя работать тяжелой технике. По программе переселения этот дом мы должны расселить до 2024 года. Соответственно этот участок тротуара будем доделывать немного позже, - рассказал мэр Биробиджана.
На других участках проблем нет, работы идут по графику. Срывов по срокам быть не должно. Например, на проспекте 60-летия СССР уже начали асфальтировать тротуар.
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