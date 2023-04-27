Полицейские задержали изготовителя и торговца наркотиками в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В феврале 2023 года полицейские заметили подозрительного мужчину на одной из улиц Хабаровска. Оказалось, что 34-летний житель краевой столицы «подрабатывал» закладчиком. Его задержали и доставили в отделение полиции. Позже дома у подозреваемого провели обыск. На балконе правоохранители нашли рюкзак, набитый запрещенкой.

- Внутри лежали шесть шприцев и пластиковая бутылка с темной жидкостью, 81 пакет и три пачки сигарет, в которых было расфасовано неизвестное вещество. Экспертиза установила, что непонятная масса – это гашишное масло. Общий вес наркотиков составил 750 граммов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Изъятые наркотики Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

По словам задержанного, в августе 2022 года он поехал на рыбалку в Вяземский район. В лесу около поселка Шумный он увидел дикую коноплю и сорвал растение. Уже дома мужчина приготовил наркотики, которые затем привез в Хабаровск. Он планировал продать гашишное масло своим знакомым.

На мужчину завели уголовное дело за незаконное приготовление, хранение и попытку продажи запрещенных веществ. Подозреваемый попал сразу под две статьи. Полиция закончила расследование и направила материалы дела в суд для рассмотрения.

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