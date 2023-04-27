Пытался скрыть кучу налички: в аэропорту Хабаровска задержали мужчину с контрабандой

Суд изъял почти два миллиона рублей у иностранца в пользу государства в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд вынес приговор иностранцу, который попался в аэропорту с кучей незадекларированных денег. У контрабандиста конфисковали почти два миллиона рублей.
33-летний иностранец пытался пройти таможенный контроль с «дорогим» багажом. При досмотре у мужчины нашли рубли и юани, что в эквиваленте составило больше 28 тысяч долларов. По закону, суммы более 10 тысяч долларов подлежат таможенному декларированию. При общении с задержанным выяснилось, что он знал о правила перевозки денег, но проигнорировал их.
- Мужчину обвинили в контрабанде и завели на него уголовное дело. Материалы расследования были переданы в суд. Обвиняемого приговорили к штрафу в размере суммы незаконно перемещенных средств - 1 931 848 рублей, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Незадекларированные деньги были изъяты в собственность государства.
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