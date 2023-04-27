Малый и средний бизнес Хабаровского края получил 10 миллиардов рублей помощи в 2022 году Фото: минэкономразвития Хабаровского края

Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) подвела итоги работы за 2022 год во время встречи с предпринимателями Хабаровского края. При помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) предприниматели получили финансирование на сумму более 10 миллиардов рублей. Поддержка была оказана 465 компаниям.

- Сегодня малому и среднему бизнесу доступны четыре льготных программы кредитования. При недостаточности залогового обеспечения для получения займов предпринимателям доступны механизмы гарантийной поддержки, - сказал Алексей Журавлев, заместитель гендиректора Корпорации МСП.

На встрече также затронули вопросы расширения рынков сбыта продукции местных предприятий. Краевые организации могут стать поставщиками крупных компаний с госучастием, которые, в свою очередь, должны совершать не менее 25 процентов закупок у МСП.

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