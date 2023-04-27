Посвященный Хабаровску спектакль покажет Краевой театр юного зрителя Фото: Хабаровский краевой ТЮЗ

Краевой театр юного зрителя подготовил спектакль под загадочным названием «В городе Ха или где угодно…». Постановка будет посвящена 165-летию Хабаровска, которое город отпразднует в этом году. Сюжетная линия расскажет о местах, которые объединяют жителей не только Хабаровска, но и других городов.

- Всем известна фраза «встретимся на нашем месте». Почему так случается, что общие скамейки на бульваре или общие фонтаны на площади становятся для кого-то тем самым «нашим местом»? Наверное, потому что именно здесь произошла какая-то очень личная история, - говорится в описании постановки.

Премьера спектакля пройдет 28 апреля в 19:00. Следующие показы состоятся 29 и 30 апреля, а также 6 мая. Стоимость билетов начинается от 600 рублей.

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