Больше 22 тысяч георгиевских ленточек раздадут жителям ЕАО Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Исключением не стала и Еврейская автономная область. В канун Дня Победы волонтеры раздадут жителям региона около 22,5 тысячи лент. Вместе с ними люди получат памятки о том, как правильно носить символ праздника.

- Биробиджанцы, которые гуляли по местному Арбату или спешили по своим делам, получили ленточки от молодежных организаций области. Отрадно, что никто не отказался от символа Победы, многие тут же находили для нее подобающее место на груди, у сердца, – рассказал Дмитрий Волчугов, координатор «Молодежки ОНФ» в Еврейской автономной области.

В этом году миллионы лент получат люди в семи тысячах точек страны. Акция пройдет и в новых субъектах России. Вместе с георгиевскими ленточками волонтеры подарят листовки с ее историей. К слову, в прошлом году ее приравняли к символам воинской славы.

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