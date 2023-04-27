К летней навигации готов пункт Покровка в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В смешанном пограничном пункте Покровка - Жаохэ закончилась подготовка к летней навигации. Первые грузы отправятся на китайскую сторону уже 2 мая.

Напомним, что пункт открылся в июле прошлого года после двух лет пандемии по поручению губернатора. Зимой заработала понтонная переправа.

- На днях прошел координационный совет смешанного пункта пропуска Покровка. На нем специалисты рассмотрели вопрос возобновления государственного контроля. Все уполномоченные службы готовы к началу навигации, АО «Хабаровскводтранс» завершена подготовка причальных сооружений и подходов к ним, - рассказали в региональном министерстве транспорта.

Также перед началом сезона на погранпереходе провели ремонт: обновили шлагбаумы, установили дезинфекционную рамку, нанесли разметку. Пока специалисты проводят последние переговоры с китайской стороной.

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