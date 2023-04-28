Хабаровский ТОГУ получил гранты на три акселерационные программы Фото: @pacificnationaluniversity
Фото: Социальные сети
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) вошел в десятку российских вузов, которые получили гранты на акселерационные программы. Он стал единственным университетом, в котором поддержка будет оказана сразу по трем направлениям:
- Технет - использование IT-технологий в ресурсопользовании и мониторинге трансграничной экосистемы Амурского бассейна;
- Энерджинет - цифровая инженерия в промышленности и компьютерное моделирование застройки территории;
- Эдунет - использование когнитивных технологий, включая анимацию, для формирования предпринимателя, успешного в бизнес-среде стран АТР.
Справочно
Цель акселератора в университете - поиск и поддержка студенческих инновационных решений, стартапов в направлении искусственного интеллекта, развитие умений и навыков для работы в сфере технологического предпринимательства.
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