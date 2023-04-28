Компания «ПИК» построит жилой квартал «Северный парк» в Хабаровске Фото: pik.ru
В Хабаровске стартовало строительство нового жилого квартала «Северный парк». Он будет располагаться в Железнодорожном районе города в 10 минутах езды от центра краевой столицы. Рядом находятся два детсада и две школы, детская поликлиника, Погранинститут ФСБ. Застраивать квартал будет компания «ПИК».
В проекте застройщика указано, что район будет закрытым. Дома будет объединять общий двор-парк. На его территории обустроят места для отдыха, спортивную и детскую площадки. На первых этажах откроют магазины и кафе. На территории квартала будут работать детсад и школа.
Компания «ПИК» уже открыла продажу квартир. Хабаровчане могут приобрести недвижимость площадью от 19,6 до 84,1 квадратного метра разных планировок. Застройщик будет сдавать квартиры с предчистовой отделкой.
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