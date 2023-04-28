«Цифровой ликбез» провели для хабаровских школьников Фото: минцифры Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности для детей «Цифровой ликбез». Для школьников подготовили обучающие мультфильмы, которые раскрывают актуальные на сегодня темы: цифровой этикет, электронные деньги, авторское право, потребительские права в Сети и другие. Первый в этом сезоне открытый урок прошел в хабаровском Центре цифрового образования IT-куб. Ученикам показали мультфильм о цифровых угрозах.

- На базе центра бесплатно занимаются 600 школьников 5-17 лет. Не важно, будут ли они работать в этой области, эти навыки детям всегда пригодятся, – сказал Дмитрий Воронцов, замдиректора по работе с партнерами Центра цифрового образования IT-куб.

Родители и учителя могут самостоятельно использовать обучающие мультфильмы для занятий с детьми. Видеоматериалы есть на официальном сайте проекта «Цифровой ликбез».

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