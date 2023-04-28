Итоги миграции населения с начала 2023 года подвели в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

За январь и февраль 2023 года в Хабаровский край приехали 6 422 человека. Выехали из региона 5 659 человек. Миграционный прирост за два месяца составил 763 человека.

В основном люди меняли место жительства в пределах России. Доля таких переездов составила 71 процент. Чаще из Хабаровского края жители уезжали в Краснодарский, Приморский и Камчатский края, Москву, Санкт-Петербург, в Московскую, Калининградскую, Ленинградскую, Тюменскую, Новосибирскую и Ростовскую области. В Хабаровский край больше всего жителей приехали из Амурской, Еврейской, Сахалинской, Белгородской областей и Забайкальского края.

В регионе улучшились показатели международной миграции. Обмен населением со странами СНГ составила 2 901 человек, что на 2,6 процента больше, чем за январь и февраль 2022 года.

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