Солнечная погода ждет Хабаровск 29 апреля Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 29 апреля будет теплой и солнечной, без осадков. Скорость ветра составит 6-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до ноля, а днем потеплеет до 15 градусов.

Небольшие дожди пройдут только в некоторых южных районах Хабаровского края, а на остальной части региона осадков не будет. Также обойдут стороной край и сильные ветра. Максимальная скорость порывов составит 14 метров в секунду.

В центральной части региона ночью все еще сохраняться морозы. Столбик термометра покажет от -6 до +5. Днем температура поднимется от +3 до +17. На юге ночью будет от ноля до +5, а днем от +12 до +17. В северных районах ожидается от -1 до -7 ночью и от +1 до +1 днем.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.