Фотографии участников войны появятся на склоне «Снегорки» в Магаданской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители и гости Магаданской области могут присоединиться к новому формату «Бессмертного полка». Напомним, традиционное шествие в этом году решили отменить по всей стране. Но люди нашли другие варианты, как почтить память ветеранов.

Вспомнить о тех, кто защищал нашу страну в прошлом веке, приглашает горнолыжный комплекс «Снегорка». В День Победы на его склоне можно разместить портреты участников Великой Отечественной войны.

- Фотографии и штендеры можно сдать заранее организаторам на ГК «Снегорка» - со 2 по 8 мая с 11 до 21 часа, - рассказали представители комплекса.

Кроме того, в честь праздника там пройдет концерт. В комплексе будут работать площадки по интересам и фотограф. Начало программы в 12:00.

Задать вопросы можно по телефону 8 (924) 858-77-06.

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