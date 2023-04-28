В сотню лучших по стране вошло сочинение школьницы из Биробиджана Фото: правительство ЕАО

Яна Барамыкина, ученица школы №6 Биробиджана, написала сочинение, тронувшее сердца жюри международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине». Девушка обошла тысячи конкурентов и вошла в сотню лучших. В этом году свои сочинения написали 5 719 ребят из каждого региона России и 35 стран. Награждение прошло 19 апреля.

- Меня зовут Яна. Я учусь в девятом классе. Мой городок не сразу найдешь на карте России, но для меня - это целый мир. Биробиджан - столица Еврейской автономной области, расположен на реке Бире. Визитной карточкой каждого города является вокзал и привокзальная площадь, - написала школьница в своем сочинении.

Девушка рассказала о достопримечательностях города и подготовила презентацию.

Конкурс проводится, чтобы развить у молодежи патриотизм и любовь к своей стране. А еще он развивает дружбу с другими странами. Участники должны описать самые интересные моменты из своей жизни, жизни страны или региона, и рассказать о них в видео или в брошюре. Обязательно нужно подготовить презентацию с переводом на английский.

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