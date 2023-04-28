Лучшего фельдшера скорой помощи выбрали в Хабаровском крае Фото: минздрав Хабаровского края
28 апреля отмечается День работника скорой помощи. В честь праздника в Хабаровском крае выбрали лучшего фельдшера.
Конкурс профессионалов прошел в медколледже имени Макарова. Свое мастерство показывали четыре специалиста из Хабаровска, Ванино, Николаевска-на-Амуре и Комсомольска-на-Амуре.
- Жюри оценивало теоретические и практические навыки в симулированных условиях. Так, конкурсанты получали ЭКГ, накладывали жгуты при артериальном кровотечении, проводили сердечно-легочную реанимацию, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Показали фельдшеры и творческие умения: презентовали визитную карточку, читали стихи, пели песни, танцевали, приняли участие в викторине.
Первое место заняла Ксения Овчарова из Комсомольска-на-Амуре. Второе - Оксана Антонова из Хабаровска. Третье присудили Екатерине Киргизовой из Ванино, на четвертом расположилась Екатерина Сыромятникова из Николаевска-на-Амуре.
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