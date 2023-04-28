Сергей Кравчук поручил отремонтировать в ближайшее время подземный переход на «Павленко»

Вопрос с несуразными надписями на стенах будет решен Фото: Администрация Хабаровска

В ходе осмотра гостевого маршрута градоначальник обратил внимание на неудовлетворительное состояние подземного перехода на остановке «Павленко». Входные двери стали жертвами вандалов, в результате чего их вовсе пришлось снять. Негостеприимно выглядят и стены, где сложно найти место, не оскверненное различными надписями.

Ранее в качестве антивандальной профилактики было решено установить камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город». Таким образом, появилась возможность отслеживать и предотвращать акты вандализма.

О подземном переходе нелестно отзываются и жители краевой столицы, поэтому, по словам главы города, в этом году начнется ремонт объекта.

- Есть замечания по леерному ограждению, по его ремонту и окраске. Кроме того, нужно проработать вопрос по установке видеокамер снаружи сооружения, - заявил Сергей Кравчук.

А если стенам перехода и не избежать рисунков, то пусть они будут красивыми и качественными. Поэтому мэр обратился к главе Центрального района Тамаре Протопоповой с предложением о проведении конкурса граффити, где молодежь могла бы изменить облик объекта.