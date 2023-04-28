«Аврора» начала продажу билетов в Мирный из Хабаровска Фото: Аврора

Жители Хабаровского края уже могут купить билеты на самолет из Хабаровска в Мирный. Старт продаж на летний период объявила авиакомпания «Аврора».

Рейсы будут выполняться по субботам с 3 июня по 30 сентября. Вылет из Хабаровска запланирован на девять часов утра, в Мирном пассажиры будут уже в 10:50. Обратно самолет летит в 12:20, в краевой столице он приземлится в 16:10 по местному времени.

Стоимость билета в одну сторону начинается от двух тысяч рублей. Количество мест ограничено.

Рейсы выполняются вместе с компанией «Якутия» на самолетах SSJ-100.

Напомним, в Хабаровском крае запустят дополнительные вертолетные рейсы в отдаленные районы. Об этом министерство транспорта региона попросил глава Побединского поселения. Специалисты ведомства помогли решить эту проблему.

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