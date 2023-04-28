Приставы заставили управляйку из Хабаровска мыть полы в подъезде дома Фото: УФССП Хабаровского края

Не всем обитателям многоквартирных домов везет с управляйками. Жители Кировского района и вовсе были вынуждены обратиться в суд, чтобы в их подъездах стало чисто.

Порядок в доме сотрудники компании не наводили больше полугода. Один из местных жителей устал добиваться справедливости просто словами и подал иск в суд. Там его удовлетворили, а следить за решением поручили приставам.

- Заведя исполнительное производство, сотрудник службы уведомил об этом должника и предупредил об ответственности за неисполнение судебного решения. Несмотря на это, руководство организации не спешило наводить чистоту в местах общего пользования многоквартирного дома. В связи с тем, что добровольный срок для исполнения решения истек, в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Только после этого работник приступили к уборке. А в пользу обратившегося мужчины с компании взыскали три тысячи рублей моральной компенсации.

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