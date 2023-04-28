С чужими вещами съехал из арендованной квартиры житель Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой житель Хабаровска арендовал в городе дом, а, выезжая, прихватил посудомойку, газонокосилку и другие вещи. Владелец обратился в полицию.

- Житель Кировского района, сдавал частный дом на улице ДорУРС ДВЖД. Во время посещения дома заявитель не обнаружил в жилье и на территории приусадебного участка части оставленного имущества. Из кухни пропала посудомоечная машина, из сарая – газонокосилка, бензогенератор, две алюминиевые бочки, а также предназначенные для строительства металлические изделия. Суммарный ущерб потерпевший оценил в 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

При этом парень еще и попытался обвинить хозяина. Сказал, что в доме этих вещей никогда не было.

Молодого человека задержали. На допросе он во всем сознался. Рассказал, что потихоньку продавал технику в комиссионный магазин по улице Воронежской. Там полицейские нашли часть вещей. После окончания расследования их вернут хозяину.

Металлические изделия парень сдал в пункт приема вторсырья. Всего он выручил 20 тысяч рублей, которые потратил на себя.

К слову, это первое нарушение закона хабаровчанином. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а против него завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет колонии.

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