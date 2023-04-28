Угнавших машину подростков осудят в Магадане Фото: СК Магаданской области

На Колыме в суд направили уголовное дело против подростков. Ребята угнали чужую машину. Расследование закончено, у специалистов есть достаточно доказательств.

Днем 15 ноября парни 15 и 16 лет гуляли по городу. Около гаражного кооператива по Марчеканскому переулку увидели припаркованный ВАЗ 21051. Они решили его угнать.

- Обвиняемые проникли в салон автомобиля, без ключа зажигания запустили двигатель и катались на угнанном автомобиле, пока возле дома 1 по улице Марчеканская в нем не закончилось топливо, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Подростки вину свою признали. Дело направили в суд, где приятелям вынесут приговор.

Напомним, охранник предприятия в Хабаровском крае угнал грузовик, чтобы съездить в магазин. Но так как водить он не умел, то быстро попал в аварию. На месте происшествия его и задержали.

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