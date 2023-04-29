В Хабаровске определены участники голосования по выборам мэра от «Единой России»

В Хабаровске определены участники голосования по выборам мэра от «Единой Росси» Фото: фракция «Единая Россия» в Хабаровске

Фракция «Единая Россия» в Хабаровске определилась с кандидатами, которые будут участвовать в предварительном голосовании по выборам мэра краевой столицы. Регистрацию прошли семь претендентов – семь от партии и еще двое ее сторонников. Региональный оргкомитет подвел итоги кампании.

- Всего поступило девять заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании. Все кандидаты зарегистрированы, - уточнил Алексей Шевцов, секретарь Хабаровского местного отделения «Единой России».

Кандидатами стали Рамиз Гогуев, Дмитрий Гусев, Александр Копылов, Сергей Кравчук, Михаил Панков, Олег Полиенко, Сергей Тижин, Денис Титяев и Павел Худяков. Информация о каждом участнике представлена на сайте pg.er.ru. Голосование состоится на портале с 22 по 28 мая. Результаты озвучат 30 мая. Выбрать можно будет сразу несколько кандидатов. Победивший примет участие в выборах мэра Хабаровска, которые пройдут в сентябре 2023 года.

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