Внутри было восемь человек: мощный пожар уничтожил дом в ЕАО

Пожилая пара осталась без жилья из-за пожара в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Утром 29 апреля в спасательную службу поступило сообщение о сильном пожаре в селе Нагибово. Горел небольшой деревянный дом, в котором проживала пожилая супружеская пара. Сотрудники МЧС оперативно выехали на вызов, но уже на месте они поняли, что спасти имущество семьи не получится. Перед пожарными стала задача – защитить ближайшие дома, на которые в любой момент могло перекинуться пламя.

- В момент возгорания в доме находилась пожилая семейная пара, к которой накануне приехала дочь с пятью детьми. Все они успели спастись из пожара до приезда спасателей, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Расчеты уже больше двух часов пытаются унять пламя. Сейчас угрозы ближайшим постройкам нет. На месте бывшей постройки остались только частично устоявшие обугленные стены, отдаленно напоминающие очертания дома.

Причина возгорания пока неизвестна. Ее установят дознаватели, когда завершаться спасательные работы.

В момент возгорания в доме находились восемь человек Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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