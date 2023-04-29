Один вылетел с дороги, другой опрокинулся: жесткая авария произошла на оживленной улице Хабаровска

Две машины разбились на Краснореченской в Хабаровске Фото: скриншот из видео
Кадры с места аварии появились в соцсетях. На видео видны последствия жестокого столкновения двух иномарок на одной из самых оживленных улиц города.
По словам очевидцев, ДТП произошло 29 апреля около 15:50. В результате столкновения «Тойоту» вынесло на обочину. Машина протаранила остановку «Сурикова». Неизвестно, были ли там люди в момент аварии. НА каждах видно, что у машины сильно смят бок с левой стороны. Вторая иномарка оказалась в 15-20 метрах от остановки. От удара «Субару» перевернуло.
На место первой прибыла пожарная бригада. Спасатели полили машины водой, чтобы не допустить возгорания. Официальной информации от сотрудников ГИБДД о причинах аварии и пострадавших пока нет.
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