Вещи и мебель летели с окна: мужчина отравился угарным газом во время пожара в Комсомольске

Владелец квартиры пострадал при пожаре в Комсомольске-на-Амуре Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Вокзальной поступил в спасательную службу Комсомольска в 11:20. Из окон четырехкомнатной квартиры на последнем этаже валил черный густой дым. Большая часть жильцов вышла на улицу, наблюдая, как огонь уничтожает соседское жилье.

На вызов приехали пожарные расчеты. Чтобы добраться до возгорания на пятом этаже им пришлось развернуть автолестницу. Спасателям удалось локализовать огонь в 11:33, а уже в 12:04 пожар был потушен.

- Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Угарным газом отравился хозяин квартиры. Его пришлось госпитализировать, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар успел распространиться на кухню и одну из комнат. В квартире сгорел кухонный гарнитур, натяжной потолок, домашние вещи. Огонь повредил пластиковые окна. Все комнаты пропитались дымом и покрылись копотью.

Когда огонь был потушен, спасатели через окна выбросили некоторые вещи и мебель, чтобы устранить источники тления и избежать повторного возгорания. Дознаватели устанавливают причины возгорания.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.