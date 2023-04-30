Родные переживают и ждут пропавшего домой Фото: ДПСО "Лига Спас"

В Хабаровском крае ищут без вести пропавших детей. Два подростка - 13 и 14 лет исчезли сутки назад. Ориентировки на поиск разметили в сети представители ДПСО «Лига Спас». Куда исчезли мальчики, никто не знает, поэтому тех, кто мог их где-то видеть, просят незамедлительно сообщить в отряд по телефону +7 914 167 37 77.

Один ребенок - 13-летний Сергей Лукашук пропал в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Мальчик ростом 165 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. В день исчезновения он был одет в черную куртку с оранжевыми молниями по бокам, черную кофту с красным капюшоном, шорты, и черные кроссовки с цветными шнурками.

Второй мальчик, 14-летний Евгений Быков пропал в Краснофлотском районе Хабаровска. Он был одет в черную кофту с принтами на рукавах, черные джинсы и черно-белые кроссовки.

Дорога каждая секунда: в Хабаровске ищут без вести исчезнувших детей Фото: ДПСО ""Лига Спас

Жителей Комсомольска и Хабаровска просят не оставаться равнодушными к пропаже детей и сообщить любую информацию об их местонахождении.

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