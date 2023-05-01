Смертельное ДТП устроил водитель на оживленной улице в Хабаровске

Водитель скончался до прибытия медиков Фото: ГИБДД по Хабаровску

Темное время суток - время повышенной опасности для водителей автотранспортных средств. Вечером 30 апреля в 21:49 водитель Subaru Impreza решил «проскочить» перекресток Карла Маркса и Дикопольцева на желтый сигал светофора и на скорости столкнулся с завершавшим маневр с поворотом налево автомобилем Honda Fit.

В результате ДТП водитель Honda Fit скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, а его пассажир доставлен в медицинское учреждение.

Работавшие на месте сотрудники ГИБДД устанавливали все обстоятельства происшествия. Также Госавтоинспекция Хабаровска напомнила, что согласно пункту 6.2 правил дорожного движения, желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов. Проезд на запрещающий сигал светофора является грубейшим нарушением требований безопасности дорожного движения и может привести к обратимым последствиям.

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