В Хабаровске прошел фестиваль по авиамоделированию

Авиамоделирование является одним из приоритетных направлений в дополнительном образовании Фото: Правительство Хабаровского края

Фестиваль авиамоделирования «Авиатор 27» состоялся в краевой столице. В рамках мероприятия были подведены итоги первенства Хабаровского края по авиамодельному спорту в классе F-2D «Воздушный бой».

Число участников в этом году составило 46 человек. Это учащиеся образовательных учреждений из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В составе каждой команды был пилот и механик.

В 2023 году победу на фестивале одержала команда Прохорова Ильи и Устименко Степана из МОУ ЦДО «Дземги» из Комсомольска-на-Амуре. Второе место завоевала команда Золотарева Леонида и Казурова Леонида из МАУ ДО ДЮЦ «Техноспектр» из Хабаровска. Третье место досталось экипажу из Города юности в составе Иванова Никиты и Паперкина Льва из МБОУ ДО «Кванториум».

Кроме соревновательной части, в рамках фестиваля также были организованы интерактивно-образовательные программы, которые включали в себя мастер-классы и развлечения.

Параллельно с этим проходил и чемпионат Хабаровского края по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D «Воздушный бой» среди опытных спортсменов Хабаровского и Приморского краев.

Напомним, авиамоделирование является одним из приоритетных направлений в дополнительном образовании. Оно же входит в дорожную карту реализации приоритетных направлений развития региона на период до 2026 года и на перспективу до 2030 года.

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