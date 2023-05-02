Выпуск лейтенантов состоялся в Хабаровском пограничном институте ФСБ России Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском погранинституте ФСБ России прошла церемония выпуска офицеров. Выпускников-пограничников в торжественной обстановке поздравили с окончанием обучения.

- Скоро вы будете нести службу в воинских подразделениях. Уверен, что вы станете надежной опорой командирам, примером для младших по званию, останетесь верными товарищами друг другу, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Молодые лейтенанты получили дипломы и нагрудные знаки. Выпускники единственного подобного вуза в ДФО принесли клятву верности Кодексу чести российского офицера.

Хабаровский пограничный институт ФСБ России обучает офицеров с 1993 года. В 2023-м он отмечает свой 30-летний юбилей. За время работы из института выпустились больше шести тысяч пограничников. Сейчас они служат не только в Хабаровском крае, но и в других регионах страны.

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