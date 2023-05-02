Движение самокатов запретят в Хабаровске 9 мая и на День города

Движения самокатов запретят в Хабаровске 9 мая и на День города
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
Во время аппаратного совещания, которое состоялось в мэрии 2 мая, глава Хабаровска Сергей Кравчук обратился к предпринимателям с предложением ограничить движение электросамокатов во время масштабных городских мероприятий.
- Мэр дал задачу обсудить запрет движения самокатов 9 мая и День города, - уточнили в администрации Хабаровска.
Напомним, за прошлый сезон число серьезных аварий с участием электросамокатов в России составило около тысячи случаев. Хабаровчан призывают соблюдать правила при передвижении по городу на средствах индивидуальной мобильности. При наличии велодорожек ездить на самокатах нужно по ним. В противном случае - по тротуарам. Выезд на проезжую часть допустим только в случаях, когда на участке нет пешеходной зоны. Но двигаться разрешается только по правому краю, не мешая машинам и не обгоняя их.
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