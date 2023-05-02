Батареи начнут остывать после празднования Дня Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации рассказали, когда в Хабаровске отключат отопление в 2023 году. Ожидается, что тепло перестанут подавать в системы уже с 10 мая. В мэрии сейчас готовят постановление об окончании отопительного сезона.

Отключать батареи начнут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться на отметке выше +8 градусов. По прогнозам синоптиков, с 5 по 10 мая значения достигнут нормы, что позволит энергетикам прекратить подачу тепла в трубы.

Вместе с отоплением в некоторых домах Хабаровска отключат и горячую воду. С 10 по 12 мая запланированы гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2. Они затронут жителей нескольких районов:

- Кировский: воду временно перекроют в границах Амурского бульвара - Джамбула - Металлистов и Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар;

- Центральный: горячую воду отключат в границах Амурского бульвара, Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника по нечетной стороне;

- Индустриальный: в границах Калинина - переулка Доступного - Волочаевской, Гамарника по четной стороне.

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