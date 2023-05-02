Сезон катания на коньках завершился на арене «Ерофей» в Хабаровске Фото: минстпорта Хабаровского края

В арене Ерофей» состоялось торжественное закрытие зимнего сезона катания на коньках. Для гостей устроили небольшую праздничную программу, включая выступление группы «Вишневый коктейль» и полуторачасовой сеанс массового катания на коньках. Также подвели итоги работы спортшколы олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Лучшим игрокам и их тренерам вручили благодарности минспорта Хабаровского края.

- В этом сезоне воспитанники школы проявили себя очень хорошо. На финале первенства России среди игроков в возрасте до 17 лет победили наши спортсмены. Команда «СКА-Нефтяник» 2007 года рождения победила на всероссийских соревнованиях, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Закрытие сезона катания на коньках не повлияет на работу арены «Ерофей». Здесь обустроят площадки для игры в мини-футбол и флорбол, продолжат принимать посетителей тренажерный зал, секции настольного тенниса и шахмат.

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